«Брайтон» вступил в борьбу за подписание Хуммельса

Защитник Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 35-летнего немца претендует «Брайтон». Английский клуб поборется за игрока с «Мальоркой» и «Реал Сосьедад».

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.