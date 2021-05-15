«Брайтон» и «Вест Хэм» сыграли вничью

«Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

У хозяев забил Дэнни Уэлбек, у гостей — Саид Бенрама. «Брайтон» набрал 38 очков и занимает 17-е место. У «Вест Хэма» 59 очков и шестая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Брайтон» — «Вест Хэм» — 1:1 (0:0)

Голы: Уэлбек, 84 (1:0). Бенрама, 87 (1:1).

«Брайтон»: Санчес, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Альсате (Лаллана, 67), Модер, Уэлбек, Джаханбахш (Тау, 73), Троссар (Зекири, 84).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Бенрама, 64).

Предупреждение: Биссума, 18.

Судья: Марринер.

15 мая. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».