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Сегодня, 07:06

«Брайтон» уверен, что продлит контракт с полузащитником Митомой

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Брайтон» уверен, что продлит контракт с полузащитником Каору Митомой на фоне интереса со стороны других клубов, сообщает Football Insider.

По данным источника, 25-летний японский футболист привлек интерес со стороны «Арсенала». Однако «Брайтон» считает приоритетным продление его контракта, чтобы отвадить всех заинтересованных сторон.

Ранее также информировалось, что полузащитником интересуется «Манчестер Юнайтед».

Митома выступает за «Брайтон» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 32 матча за «чаек» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: Football Insider
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
7
 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
9
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
10
 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
13
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
14
 Вест Хэм 31 9 7 15 33-41 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
18
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19
 Нот. Форест 32 6 9 17 26-59 27
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
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25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 - : -
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
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27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
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27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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