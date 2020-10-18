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«Брайтон» ушел от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

17:57
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В матче 5-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимал «Брайтон». Гости ушли от поражения на 90-й минуте — 1:1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Кристал Пэлас» — «Брайтон & Хоув» — 1:1 (1:0)

Голы: Заа, 19 — с пенальти (1:0). Макаллистер, 90 (1:1).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Ридевалд, Митчелл, Макартур, Куяте, Шлупп (Бентеке, 88), Таунсенд, Заа, Батшуайи (Миливоевич, 83).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Берн (Гросс, 82), Уэбстер, Уайт, Лемпти, Лаллана (Макаллистер, 78), Марч, Биссума, Мопей, Троссар (Конноли, 78).

Предупреждения: Райан, 18. Биссума, 43. Митчелл, 63. Гуаита, 76. Макартур, 86.

Удаление: Данк, 90+3.

Судья: Аттуэлл (Англия).

18 октября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

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