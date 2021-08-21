«Брайтон» на своем поле победил «Уотфорд»
«Брайтон» на своем поле победил «Уотфорд» в матче 2-го тура чемпионата Англии. «Чайки» выиграли встречу со счетом 2:0.
«Брайтон» одержал вторую победу на старте сезона и набрал 6 очков.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
«Брайтон & Хоув» — «Уотфорд» — 2:0 (2:0)
Голы: Даффи, 10 (1:0). Мопей, 41 (2:0).
«Брайтон & Хоув»: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Лаллана (Модер, 80), Марч, Биссума, Макаллистер, Мопей (Конноли, 46), Троссар (Мвепу, 71).
«Уотфорд»: Бахманн, Каткарт (Кинг, 65), Кабаселе, Масина, Трост-Эконг, Клеверли, Сема (Дини, 78), Этебо, Луза (Кучо Эрнандес, 46), Сарр, Деннис.
Предупреждения: Уэбстер, 62. Даффи, 65. Мвепу, 86. Марч, 90+1.
Судья: Тэйлор (Англия).
21 августа. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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