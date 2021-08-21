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«Брайтон» на своем поле победил «Уотфорд»

21:22
21 августа. «Брайтон» — «Уотфорд» — 2:0. Фото ФК «Брайтон».
21 августа. «Брайтон» — «Уотфорд» — 2:0. Фото ФК «Брайтон».
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«Брайтон» на своем поле победил «Уотфорд» в матче 2-го тура чемпионата Англии. «Чайки» выиграли встречу со счетом 2:0.

«Брайтон» одержал вторую победу на старте сезона и набрал 6 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Уотфорд» — 2:0 (2:0)

Голы: Даффи, 10 (1:0). Мопей, 41 (2:0).

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Лаллана (Модер, 80), Марч, Биссума, Макаллистер, Мопей (Конноли, 46), Троссар (Мвепу, 71).

«Уотфорд»: Бахманн, Каткарт (Кинг, 65), Кабаселе, Масина, Трост-Эконг, Клеверли, Сема (Дини, 78), Этебо, Луза (Кучо Эрнандес, 46), Сарр, Деннис.

Предупреждения: Уэбстер, 62. Даффи, 65. Мвепу, 86. Марч, 90+1.

Судья: Тэйлор (Англия).

21 августа. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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