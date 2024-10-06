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«Брайтон» победил «Тоттенхэм», отыгравшись во втором тайме со счета 0:2

Сергей Разин
корреспондент
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6 октября. «Брайтон» обыграл «Тоттенхэм» (3:2).
Фото Reuters

«Брайтон» в матче 7-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Янкуба Минте, Джорджиньо Раттер и Дэнни Уэлбек. У «шпор» голы на счету Бреннана Джонсона и Джеймса Мэддисона. «Брайтон» к 48-й минуте уступал со счетом 0:2, однако смог забить три мяча за 18 минут.

«Брайтон» прервал серию из четырех матчей без побед и с 12 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 10 очками — на девятой строчке.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
06 окт, 18:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
3:2
Тоттенхэм Хотспур

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
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