«Брайтон» победил «Тоттенхэм», отыгравшись во втором тайме со счета 0:2

«Брайтон» в матче 7-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Янкуба Минте, Джорджиньо Раттер и Дэнни Уэлбек. У «шпор» голы на счету Бреннана Джонсона и Джеймса Мэддисона. «Брайтон» к 48-й минуте уступал со счетом 0:2, однако смог забить три мяча за 18 минут.

«Брайтон» прервал серию из четырех матчей без побед и с 12 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 10 очками — на девятой строчке.