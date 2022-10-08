Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в 10-м туре АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 22-й минуте забил Гарри Кейн.
«Тоттенхэм» набрал 20 очков и занимает третье место в АПЛ. «Брайтон» находится на шестой позиции (14 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
3
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
4
|Челси
|9
|6
|1
|2
|15-10
|19
|
5
|МЮ
|9
|5
|1
|3
|13-15
|16
|
6
|Ньюкасл
|10
|3
|6
|1
|17-9
|15
|
7
|Брайтон
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
8
|Ливерпуль
|9
|3
|4
|2
|21-12
|13
|
9
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|
10
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|
11
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
12
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|9-11
|11
|
13
|Кр. Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|
15
|Лидс
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|
16
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|
18
|Саутгемптон
|10
|2
|2
|6
|9-18
|8
|
19
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|
20
|Нот. Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|21:30
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|18.10
|22:15
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|19.10
|21:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|19.10
|21:30
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|19.10
|21:30
|
Брентфорд – Челси
|- : -
|19.10
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|19.10
|21:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|22:15
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|20.10
|21:30
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|20.10
|22:15
|
Лестер – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|6
|1
|0
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