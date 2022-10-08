Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»

«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в 10-м туре АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 22-й минуте забил Гарри Кейн.

«Тоттенхэм» набрал 20 очков и занимает третье место в АПЛ. «Брайтон» находится на шестой позиции (14 очков).