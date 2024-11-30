«Брайтон» и «Саутгемптон» сыграли вничью

«Брайтон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

Японский нападающий хозяев Каору Митома на 29-й минуте открыл счет. Сразу после перерыва гости отыгрались благодаря голу Флинна Даунса. Спустя 8 минут «Саутгемптон» забил второй мяч, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.

«Брайтон» набрал 23 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» идет последним — 5 очков.