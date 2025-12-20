Матч «Брайтона» и «Сандерленда» в АПЛ завершился нулевой ничьей

«Сандерленд» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 0:0.

«Сандерленд» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Брайтона» 24 очка и девятая строчка.

Следующий матч «черные коты» проведут 28 декабря дома против «Лидса», а «чайки» днем ранее на выезде сыграют с «Арсеналом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур.

20 декабря 2025, 18:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)

Параллельный матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Бернли» завершился ничьей со счетом 1:1, а в другой встрече «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур.

20 декабря 2025, 18:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)