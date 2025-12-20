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20 декабря 2025, 19:59

Матч «Брайтона» и «Сандерленда» в АПЛ завершился нулевой ничьей

Алина Савинова

«Сандерленд» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 0:0.

«Сандерленд» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Брайтона» 24 очка и девятая строчка.

Следующий матч «черные коты» проведут 28 декабря дома против «Лидса», а «чайки» днем ранее на выезде сыграют с «Арсеналом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур.
20 декабря 2025, 18:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)
Брайтон
0:0
Сандерленд

Параллельный матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Бернли» завершился ничьей со счетом 1:1, а в другой встрече «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур.
20 декабря 2025, 18:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
1:1
Бернли
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур.
20 декабря 2025, 18:00. Молинью Стэдиум (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:2
Брентфорд
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ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Сандерленд
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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