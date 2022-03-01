«Брайтон» расторг контракт с полузащитником из Колумбии

Полузащитник Билли Арке больше не является игроком «Брайтона». Клуб и колумбиец расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт «Брайтона».

Таким образом, 23-летний полузащитник стал свободным агентом.

Good luck, Billy Arce. ?? The club has reached an agreement to terminate his contract. ?



?? @FirstTouchGames // #BHAFC ??? — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 1, 2022

Арке перебрался в «Брайтон» в 2018 году, однако он так и не провел ни одного матча за «чаек».