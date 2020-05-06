«Брайтон» прошел «Вулверхэмптон» во втором раунде ePL Invitational

Во втором раунде турнира по FIFA 20 ePL Invitational «Брайтон» обыграл «Вулверхэмптон» (3:0).

За победителей играл Аарон Коннолли. «Волков» представлял Морган Гиббс-Уайт. Победителем первого турнира ePL Invitational ранее стали игрок «Вулверхэмптона» Диогу Жота.

Турнир проходит в онлайне с 5 по 9 мая. В нем участвуют представители всех команд английской премьер-лиги. За каждый из коллективов выступают футболисты или известные болельщики.