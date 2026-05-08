«Брайтон» продлил контракт с тренером Хюрцелером до 2029 года

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер продлил контракт с клубом. Теперь соглашение рассчитано до июня 2029 года.

«Я абсолютно обожаю работать на этот клуб и жить в этом городе, и я рад, что согласовал новый контракт. Для меня честь получить такие долгосрочные обязательства со стороны клуба, и это лишь укрепляет моё желание добиваться успеха в реализации нашего общего долгосрочного видения.

С самого начала нашим фокусом было формирование идентичности, развитие команды, борьба с установленными порядками и повышение наших стандартов с каждым днем. Я горжусь тем, чего мы достигли на данный момент, и еще больше взволнован тем, что нас ждет впереди», — цитирует 33-летнего немца клубная пресс-служба.

Хюрцелер работает с «Брайтоном» с июля 2024 года. Под его руководством команда в 85 матчах одержала 37 побед, 24 раза сыграла вничью и потерпела 24 поражения.

Ранее Хюрцелер тренировал «Санкт-Паули».

