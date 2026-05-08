Сегодня, 08:37

«Брайтон» продлил контракт с тренером Хюрцелером до 2029 года

Павел Лопатко

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер продлил контракт с клубом. Теперь соглашение рассчитано до июня 2029 года.

«Я абсолютно обожаю работать на этот клуб и жить в этом городе, и я рад, что согласовал новый контракт. Для меня честь получить такие долгосрочные обязательства со стороны клуба, и это лишь укрепляет моё желание добиваться успеха в реализации нашего общего долгосрочного видения.

С самого начала нашим фокусом было формирование идентичности, развитие команды, борьба с установленными порядками и повышение наших стандартов с каждым днем. Я горжусь тем, чего мы достигли на данный момент, и еще больше взволнован тем, что нас ждет впереди», — цитирует 33-летнего немца клубная пресс-служба.

Хюрцелер работает с «Брайтоном» с июля 2024 года. Под его руководством команда в 85 матчах одержала 37 побед, 24 раза сыграла вничью и потерпела 24 поражения.

Ранее Хюрцелер тренировал «Санкт-Паули».

«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 23 7 5 67-26 76
2
 Ман. Сити 34 21 8 5 69-32 71
3
 МЮ 35 18 10 7 63-48 64
4
 Ливерпуль 35 17 7 11 59-47 58
5
 Астон Вилла 35 17 7 11 48-44 58
6
 Борнмут 35 12 16 7 55-52 52
7
 Брентфорд 35 14 9 12 52-46 51
8
 Брайтон 35 13 11 11 49-42 50
9
 Эвертон 35 13 9 13 44-44 48
10
 Челси 35 13 9 13 54-48 48
11
 Фулхэм 35 14 6 15 44-49 48
12
 Сандерленд 35 12 11 12 37-46 47
13
 Ньюкасл 35 13 6 16 49-51 45
14
 Лидс 35 10 13 12 47-52 43
15
 Кр. Пэлас 34 11 10 13 36-42 43
16
 Нот. Форест 35 11 9 15 44-46 42
17
 Тоттенхэм 35 9 10 16 45-54 37
18
 Вест Хэм 35 9 9 17 42-61 36
19
 Бернли 35 4 8 23 35-71 20
20
 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25-63 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.05 14:30 Ливерпуль – Челси - : -
9.05 17:00 Брайтон – Вулверхэмптон - : -
9.05 17:00 Фулхэм – Борнмут - : -
9.05 17:00 Сандерленд – МЮ - : -
9.05 19:30 Ман. Сити – Брентфорд - : -
10.05 16:00 Бернли – Астон Вилла - : -
10.05 16:00 Кр. Пэлас – Эвертон - : -
10.05 16:00 Нот. Форест – Ньюкасл - : -
10.05 18:30 Вест Хэм – Арсенал - : -
11.05 22:00 Тоттенхэм – Лидс - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 25
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 11
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 10
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 30 1 10
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 32 1 8
Вся статистика

