«Брайтон» продлил контракт с полузащитником Преппером
20:04
Полузащитник Дэйви Преппер продлил контракт с «Брайтоном». Новое соглашение с 28-летним голландцем рассчитано до июня 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
? Some good midweek news for you!— Brighton & Hove Albion ?? (@OfficialBHAFC) February 5, 2020
? It's a new deal for Davy Propper!#BHAFC ???
Преппер переехал в Англию в 2017 году из ПСВ. В нынешнем сезоне он провел в премьер-лиге 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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