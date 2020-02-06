«Брайтон» продлил контракт с полузащитником Преппером

Полузащитник Дэйви Преппер продлил контракт с «Брайтоном». Новое соглашение с 28-летним голландцем рассчитано до июня 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

? Some good midweek news for you!



? It's a new deal for Davy Propper!#BHAFC ??? — Brighton & Hove Albion ?? (@OfficialBHAFC) February 5, 2020

Преппер переехал в Англию в 2017 году из ПСВ. В нынешнем сезоне он провел в премьер-лиге 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.