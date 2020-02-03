«Брайтон» продлил контракт с нападающим Марреем
14:11
«Брайтон» продлил контракт с нападающим Гленном Марреем. Новое соглашение с 36-летним англичанином рассчитано до лета 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.
? It's a new deal for @GM83!#BHAFC ???— Brighton & Hove Albion ?? (@OfficialBHAFC) February 3, 2020
Маррей впервые оказался в «Брайтоне» в 2011 году. Потом он выступал за «Кристал Пэлас», «Рединг» и «Борнмут», поле чего вновь вернулся в «Брайтон». В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей и забил 1 гол.
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