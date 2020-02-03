«Брайтон» продлил контракт с нападающим Марреем

«Брайтон» продлил контракт с нападающим Гленном Марреем. Новое соглашение с 36-летним англичанином рассчитано до лета 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

Маррей впервые оказался в «Брайтоне» в 2011 году. Потом он выступал за «Кристал Пэлас», «Рединг» и «Борнмут», поле чего вновь вернулся в «Брайтон». В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей и забил 1 гол.