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«Брайтон» продлил контракт с Лемпти, им интересовались «Бавария» и «Атлетико»

14:25
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«Брайтон» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с защитником Тариком Лемпти. Новое соглашение молодого футболиста действует до 2025 года.

20-летним футболистом в последнее время активно интересовались «Бавария», «Атлетико» и «Арсенал».

Лемпти перешел в «Брайтон» из «Челси» в январе 2020 года за 3,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне англичанин сыграл в 11 матчах премьер-лиги и забил один гол.

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