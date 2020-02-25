«Брайтон» продлил контракт с голкипером Санчесом

«Брайтон» подписал новый контракт с голкипером Робертом Санчесом. Новое соглашение с 22-летним испанцем будет рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Санчес выступает на правах аренды за «Рочдэйл». Он провел в третьем по статусу английском дивизионе 24 матча и пропустил 40 мячей. Также он сыграл 6 встреч в Кубке Англии и 3 — в Кубке английской лиги, в которых пропустил 5 и 4 гола соответственно.