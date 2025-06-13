«Брайтон» продлил контракт с 39-летним Милнером
Полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с «Брайтоном» на один сезон, сообщает пресс-служба английского клуба.
«Я очень рад, что Джеймс будет с нами. В прошлом сезоне он не смог помочь команде на поле так, как ему бы хотелось, но в нашем составе его опыт бесценен, особенно для молодых игроков. Он отличный футболист, которого приятно видеть в команде. С нетерпением жду возможности снова поработать с ним», — заявил главный тренер команды Фабиан Хюрцелер.
Милнер выступает за «Брайтон» с 2023 года. В чемпионате Англии-2024/25 39-летний полузащитник принял участие только в четырех матчах, пропустив большую часть сезона из-за травмы бедра.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|7
|0
|0
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|7
|6
|0
|1
|11-5
|18
|
3
|Брайтон
|7
|5
|1
|1
|23-5
|16
|
4
|Челси
|7
|4
|1
|2
|17-13
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
7
|Лидс
|7
|2
|4
|1
|9-6
|10
|
8
|Эвертон
|7
|2
|4
|1
|8-7
|10
|
9
|Ипсвич
|7
|3
|0
|4
|11-15
|9
|
10
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
11
|Астон Вилла
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
12
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
13
|Кристал Пэлас
|7
|2
|1
|4
|9-17
|7
|
14
|МЮ
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
15
|Борнмут
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
16
|Ковентри
|6
|2
|0
|4
|5-11
|6
|
17
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
18
|Фулхэм
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
19
|Сандерленд
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
20
|Тоттенхэм
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.10
|14:30
|Эвертон – Челси
|0 : 2
|17.10
|17:00
|Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 2
|17.10
|17:00
|Фулхэм – Халл Сити
|1 : 0
|17.10
|17:00
|Ман. Сити – Ипсвич
|3 : 2
|17.10
|19:30
|Ньюкасл – Астон Вилла
|0 : 1
|18.10
|16:00
|Борнмут – Сандерленд
|2 : 0
|18.10
|16:00
|Брайтон – Кристал Пэлас
|5 : 0
|18.10
|16:00
|Лидс – МЮ
|1 : 1
|18.10
|18:30
|Нот. Форест – Арсенал
|0 : 1
|19.10
|22:00
|Тоттенхэм – Ковентри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|4
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|5
|1
|1
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