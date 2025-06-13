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«Брайтон» продлил контракт с 39-летним Милнером

Алина Савинова

Полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с «Брайтоном» на один сезон, сообщает пресс-служба английского клуба.

«Я очень рад, что Джеймс будет с нами. В прошлом сезоне он не смог помочь команде на поле так, как ему бы хотелось, но в нашем составе его опыт бесценен, особенно для молодых игроков. Он отличный футболист, которого приятно видеть в команде. С нетерпением жду возможности снова поработать с ним», — заявил главный тренер команды Фабиан Хюрцелер.

Милнер выступает за «Брайтон» с 2023 года. В чемпионате Англии-2024/25 39-летний полузащитник принял участие только в четырех матчах, пропустив большую часть сезона из-за травмы бедра.

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Джеймс Милнер
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 7 0 0 19-7 21
2
 Арсенал 7 6 0 1 11-5 18
3
 Брайтон 7 5 1 1 23-5 16
4
 Челси 7 4 1 2 17-13 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
7
 Лидс 7 2 4 1 9-6 10
8
 Эвертон 7 2 4 1 8-7 10
9
 Ипсвич 7 3 0 4 11-15 9
10
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
11
 Астон Вилла 7 2 2 3 7-11 8
12
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
13
 Кристал Пэлас 7 2 1 4 9-17 7
14
 МЮ 7 1 4 2 10-10 7
15
 Борнмут 7 1 3 3 9-13 6
16
 Ковентри 6 2 0 4 5-11 6
17
 Нот. Форест 7 1 2 4 5-9 5
18
 Фулхэм 7 1 2 4 7-10 5
19
 Сандерленд 7 1 1 5 6-14 4
20
 Тоттенхэм 6 0 3 3 3-9 3
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
17.10 14:30 Эвертон – Челси 0 : 2
17.10 17:00 Брентфорд – Ливерпуль 1 : 2
17.10 17:00 Фулхэм – Халл Сити 1 : 0
17.10 17:00 Ман. Сити – Ипсвич 3 : 2
17.10 19:30 Ньюкасл – Астон Вилла 0 : 1
18.10 16:00 Борнмут – Сандерленд 2 : 0
18.10 16:00 Брайтон – Кристал Пэлас 5 : 0
18.10 16:00 Лидс – МЮ 1 : 1
18.10 18:30 Нот. Форест – Арсенал 0 : 1
19.10 22:00 Тоттенхэм – Ковентри - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 8
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 4 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 5 1 1
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