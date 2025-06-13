«Брайтон» продлил контракт с 39-летним Милнером

Полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с «Брайтоном» на один сезон, сообщает пресс-служба английского клуба.

«Я очень рад, что Джеймс будет с нами. В прошлом сезоне он не смог помочь команде на поле так, как ему бы хотелось, но в нашем составе его опыт бесценен, особенно для молодых игроков. Он отличный футболист, которого приятно видеть в команде. С нетерпением жду возможности снова поработать с ним», — заявил главный тренер команды Фабиан Хюрцелер.

Милнер выступает за «Брайтон» с 2023 года. В чемпионате Англии-2024/25 39-летний полузащитник принял участие только в четырех матчах, пропустив большую часть сезона из-за травмы бедра.