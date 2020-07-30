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«Брайтон» приобрел защитника «Аякса»

00:10
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«Брайтон» на официальном сайте объявил о приобретении защитника «Аякса» Джоэла Фелтмана. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года.

Фелтман дебютировал в «Аяксе» в 2012 году. Он пробыл в клубе 19 лет, пройдя через академию. Провел более 200 матчей, забив 10 голов. На его счету три победы в чемпионате Голландии. Он провел 22 матча за национальную команду.

В прошедшем сезоне на его счету 30 матчей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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