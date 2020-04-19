«Брайтон» превратил свой стадион в центр тестирования на коронавирус

«Брайтон» превратил свой стадион «Амекс Стэдиум» в центр тестирования на коронавирус, сообщает BBC.

«Брайтон», у двоих игроков которого был выявлен COVID-19, тоже не остался в стороне. Теперь стадион «чаек» превратился в громадный медицинский центр, где можно сдать тест на COVID-19, даже не выходя из личного автомобиля.

На клубном стадионе будут трудиться более 50 медиков. Они смогут брать до 1 тысячи тестов ежедневно с последующим результатом в течение 48 часов.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заболели 120 067 человек. Погибли уже 16 060 человек.