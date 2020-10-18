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«Брайтон» подписал Дэнни Уэлбека

14:14
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Нападающий Дэнни Уэлбек подписал контракт с «Брайтоном», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2020/21.

Предыдущим клубом форварда был «Уотфорд», за который игрок выступал в сезоне-2019/20. На счету Уэлбека 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах за «шершней». В октябре клуб объявил о расторжении контракта с игроком.

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