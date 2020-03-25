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«Брайтон» подарит минимум 1000 билетов медикам за борьбу с коронавирусом и призывает другие клубы Англии присоединиться

12:00
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«Брайтон» подарит как минимум 1 тысячу билетов на матчи команды сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии и их семьям в следующем сезоне, сообщает официальный сайт команды.

Таким образом клуб хочет поблагодарить медиков за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. В официальном Twitter-аккаунте «Брайтон» запустил челлендж и призвал другие клубы Англии присоединиться к акции. На сообщение уже откликнулся «Борнмут» и объявил, что также подарит не менее 1 тысячи билетов медработникам в следующем сезоне.

Сезон-2019/20 в английской премьер-лиге приостановлен как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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