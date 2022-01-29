«Брайтон» отказался продавать защитника Берна в «Ньюкасл» за 10 миллионов фунтов

«Брайтон» отказался продавать защитника Дэна Берна в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «чайки» отказались отпускать 29-летнего англичанина за 10 миллионов фунтов. «Брайтон» во второй раз отклонил предложение «Ньюкасла» по Берну. Клуб хочет получить за игрока от 12 до 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Берн провел 16 матчей за «Брайтон», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,15 миллиона фунтов.