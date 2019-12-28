«Брайтон» обыграл «Борнмут», иранец Джаханбахш забил первый гол в АПЛ

«Брайтон» обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Иранец Алиреза Джаханбакш забил первый мяч в АПЛ.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур

«Брайтон» — «Борнмут» — 2:0 (1:0)

Голы: Джаханбахш, 3 (1:0). Муй, 79 (2:0).

«Брайтон»: Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Берн, Преппер, Муй (Стивенс, 84), Биссума (Маррей, 88), Мопей, Джаханбахш (Альсате, 83), Троссар.

«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Рико, Мефам, Стэйси, Гослинг, Биллинг, Станислас (Фрэйзер, 62), Кинг (Л.Кук, 73), Х.Уилсон (К.Уилсон, 62), Соланке.

Предупреждения: С.Кук, 22. Биллинг, 67.

Судья: Тирни.

28 декабря. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».