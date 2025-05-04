«Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ньюкасл» ушел от поражения в матче с «Брайтоном»

«Брайтон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 35-го тура АПЛ — 1:1.

Нападающий хозяев Янкуба Минте забил на 28-й минуте встречи, форвард гостей Александр Исак сравнял счет на 89-й минуте, реализовав пенальти.

«Брайтон» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ с 52 очками. «Ньюкасл» идет на четвертой строчке с 63 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.

04 мая, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)

В параллельном матче «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1.

У гостей на 15-й минуте отличился Уилсон Одобер, у хозяев на 28-й минуте забил Джаррод Боуэн.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками, «Вест Хэм» идет на 17-й строчке с 37 очками.