4 мая, 17:57

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ньюкасл» ушел от поражения в матче с «Брайтоном»

Фото Reuters

«Брайтон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 35-го тура АПЛ — 1:1.

Нападающий хозяев Янкуба Минте забил на 28-й минуте встречи, форвард гостей Александр Исак сравнял счет на 89-й минуте, реализовав пенальти.

«Брайтон» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ с 52 очками. «Ньюкасл» идет на четвертой строчке с 63 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.
04 мая, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:1
Ньюкасл Юнайтед

В параллельном матче «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1.

У гостей на 15-й минуте отличился Уилсон Одобер, у хозяев на 28-й минуте забил Джаррод Боуэн.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками, «Вест Хэм» идет на 17-й строчке с 37 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.
04 мая, 16:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
1:1
Тоттенхэм Хотспур

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

