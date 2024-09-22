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Сегодня, 18:00

«Ноттингем» в меньшинстве сыграл вничью с «Брайтоном»

Алина Савинова
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«Ноттингем» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 5-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Голы хозяев забили Джек Хиншелвуд и Дэнни Уэлбек. У гостей забитыми мячами отметились Крис Вуд (с пенальти) и Рамон Соса.

На 83-й минуте Морган Гиббс-Уайт получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Тренеру «Ноттингема» Санто Эшпириту была показана красная карточка, он пропустит следующую игру команды в АПЛ против «Фулхэма», которая пройдет 28 сентября.

«Брайтон» с 9 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Ноттингем» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
22 сент, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:2
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ноттингем Форест
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Арсенал 4 3 1 0 6-1 10
7
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
8
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
11
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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21.09 14:30
Вест Хэм – Челси
 0 : 3
21.09 17:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 3 : 1
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 3 : 1
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 1 : 1
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 0
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 1 : 1
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
 3 : 1
21.09 19:30
Кр. Пэлас – МЮ
 0 : 0
22.09 16:00
Брайтон – Нот. Форест
 2 : 2
22.09 18:30
Ман. Сити – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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