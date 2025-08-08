«Брайтон» намерен выручить за Балеба 120 миллионов евро
«Брайтон» назначил сумму отступных за трансфер полузащитника Карлоса Балеба — 120 миллионов евро, сообщает ESPN.
По данным источника, 21-летним камерунцем интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Его игра привлекла внимание главных тренеров этих команд Рубена Аморима и Хосепа Гвардиолы.
Сам Балеба рад остаться в «Брайтоне» летом 2025 года, и его переход считается более вероятным через год.
В сезоне-2024/25 Балеба в 40 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Брайтоном» действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|23-8
|22
|
3
|Челси
|11
|6
|2
|3
|21-11
|20
|
4
|Сандерленд
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Ливерпуль
|11
|6
|0
|5
|18-17
|18
|
6
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
7
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
8
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|17-18
|18
|
9
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|17-17
|16
|
12
|Брайтон
|11
|4
|4
|3
|17-15
|16
|
13
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
14
|Ньюкасл
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|1
|7
|13-23
|10
|
18
|Бернли
|11
|3
|1
|7
|14-22
|10
|
19
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|10-20
|9
|
20
|Вулверхэмптон
|11
|0
|2
|9
|7-25
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|- : -
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|- : -
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|8
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|6
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Квилиндси Хартман
Бернли
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|8
|1
|2
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|8
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|10
|1
|2
Новости