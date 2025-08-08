«Брайтон» намерен выручить за Балеба 120 миллионов евро

«Брайтон» назначил сумму отступных за трансфер полузащитника Карлоса Балеба — 120 миллионов евро, сообщает ESPN.

По данным источника, 21-летним камерунцем интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Его игра привлекла внимание главных тренеров этих команд Рубена Аморима и Хосепа Гвардиолы.

Сам Балеба рад остаться в «Брайтоне» летом 2025 года, и его переход считается более вероятным через год.

В сезоне-2024/25 Балеба в 40 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Брайтоном» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллиона евро.