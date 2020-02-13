«Брайтон» начал расследование в отношении четырех игроков

«Брайтон» начал расследование в отношении своих игроков, которые во время зимнего перерыва были замечены в ночном клубе, сообщает Sky Sports.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Шэйн Даффи, Паскаль Гросс, Леандро Троссар и Алиреза Джаханбахш отдыхают в Испании. На кадрах съемки все четверо игроков вдыхают содержимое воздушных шариков. Предположительно, речь идет об оксиде азота или «веселящем газе», который вызывает опьяняющий эффект с приступами смеха.

Клуб официально объявил о начале внутреннего расследования.