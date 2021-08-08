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«Брайтон» может усилиться форвардом «Арсенала»

8 августа 2021, 23:49
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«Брайтон» интересуется нападающим «Арсенала» Эдди Нкетиа, сообщает The Sun.

По информации источника, «чайки» близки к тому, чтобы подписать 22-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Нкетиа провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14,4 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15808531/brighton-want-arsenal-eddie-nketiah-transfer/

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Иван Торопцев все материалы автора

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