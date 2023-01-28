«Брайтон» может продать Кайседо «Челси» или «Арсеналу» за 90 миллионов фунтов

«Брайтон» готов продать полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно за 90 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Independent.

Ранее сообщалось, что клуб не намерен отпускать хавбека, которым интересуются «Челси» и «Арсенал», в зимнее трансферное окно. Сам игрок уже попрощался с командой и пропустил тренировку.

В «Брайтоне» негативно отнеслись к заявлению игрока в соцсетях, но считают, что он сделал его по совету своих представителей.

В нынешнем сезоне 21-летний эквадорец провел за «Брайтон» 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.