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Сегодня, 16:27

«Брайтон» в концовке вырвал победу над «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 2-го тура АПЛ — 1:2.

Хозяева открыли счет на 32-й минуте, отличился экс-форвард «МЮ» Данни Уэлбек. Гости отыгрались на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло.

На 70-й минуте «Манчестер Юнайтед» мог выйти вперед, но Джошуа Зиркзе из положения вне игры замкнул удар Алехандро Гарначо на линии ворот.

На 90+5-й минуте победу «Брайтону» принес гол Жоау Педро.

В следующем туре «Брайтон» на выезде сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 31 августа. На следующий день «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон».

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
24 авг, 14:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
2
3
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Гол «МЮ» в матче с «Брайтоном» отменили из-за офсайда Зиркзе на линии ворот
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
2
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
3
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
4
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Дэнни Уэлбек

Дэнни Уэлбек

Брайтон

 2
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
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