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Сегодня, 22:29

«Манчестер Сити» уступил «Брайтону» и потерпел четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брайтон» — «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 11-го тура АПЛ — 1:2.

Счет на 23-й минуте открыл форвард «горожан» Эрлин Холанн. Хозяева отыгрались на 78-й минуте, отличился Жоау Педру. Победный мяч «чаек» на 83-й минуте забил Мэтт О'Райли.

«Манчестер Сити» (23 очка) остается на втором месте в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы потерпела четвертое поражение подряд во всех турнирах. Ранее «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Борнмуту» (1:2) в АПЛ и «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Брайтон» (19) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 20:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Манчестер Сити

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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«Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон» и одержал первую победу в сезоне АПЛ

Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл 4 матча подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
5
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
6
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
9
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
10
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
11
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
12
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
18
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
19
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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38 тур
9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 3 : 2
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 2
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 0
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 2 : 0
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 2 : 1
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 - : -
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
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