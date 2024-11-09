«Манчестер Сити» уступил «Брайтону» и потерпел четвертое поражение подряд
«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 11-го тура АПЛ — 1:2.
Счет на 23-й минуте открыл форвард «горожан» Эрлин Холанн. Хозяева отыгрались на 78-й минуте, отличился Жоау Педру. Победный мяч «чаек» на 83-й минуте забил Мэтт О'Райли.
«Манчестер Сити» (23 очка) остается на втором месте в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы потерпела четвертое поражение подряд во всех турнирах. Ранее «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Борнмуту» (1:2) в АПЛ и «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов.
«Брайтон» (19) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
5
|Челси
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|
6
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Астон Вилла
|10
|5
|3
|2
|17-15
|18
|
9
|Тоттенхэм
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|
10
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
11
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
12
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
13
|МЮ
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
19
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|9.11
|18:00
|
Брентфорд – Борнмут
|3 : 2
|9.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 2
|9.11
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|0 : 0
|9.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|2 : 0
|9.11
|20:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|2 : 1
|9.11
|23:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|10.11
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|10.11
|17:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Ипсвич
|- : -
|10.11
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2