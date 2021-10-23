«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон»
«Манчестер Сити» победил «Брайтон» (4:1) в матче девятого тура чемпионата Англии.
В составе победителей дубль сделал Фил Фоден. Также отличились Илкай Гюндоган и Рияд Махрез. У хозяев с пенальти отличился Алексис Макаллистер.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1:4 (0:3)
Голы: Гюндоган, 13 (0:1). Фоден, 28 (0:2). Фоден, 31 (0:3). Макаллистер, 81 — с пенальти (1:3). Махрез, 90+5 (1:4).
«Брайтон»: Санчес, Данк, Велтман, Берн (Лемпти, 57), Гросс (Макаллистер, 72), Лаллана, Марч, Кукурелья, Модер, Мопей (Мвепу, 58), Троссар.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Фернандинью, 74), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Де Брейне, 77), Габриэл Жезус (Махрез, 86), Фоден.
Предупреждения: Уокер, 22. Жоау Канселу, 60. Модер, 63. Лаллана, 70. Эдерсон, 84.
Судья: Френд .
23 октября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
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