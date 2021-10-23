Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон»

21:26
Теги:

«Манчестер Сити» победил «Брайтон» (4:1) в матче девятого тура чемпионата Англии.

В составе победителей дубль сделал Фил Фоден. Также отличились Илкай Гюндоган и Рияд Махрез. У хозяев с пенальти отличился Алексис Макаллистер.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1:4 (0:3)

Голы: Гюндоган, 13 (0:1). Фоден, 28 (0:2). Фоден, 31 (0:3). Макаллистер, 81 — с пенальти (1:3). Махрез, 90+5 (1:4).

«Брайтон»: Санчес, Данк, Велтман, Берн (Лемпти, 57), Гросс (Макаллистер, 72), Лаллана, Марч, Кукурелья, Модер, Мопей (Мвепу, 58), Троссар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган (Фернандинью, 74), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Де Брейне, 77), Габриэл Жезус (Махрез, 86), Фоден.

Предупреждения: Уокер, 22. Жоау Канселу, 60. Модер, 63. Лаллана, 70. Эдерсон, 84.

Судья: Френд .

23 октября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Брайтон & Хоув — Манчестер Сити

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
1