«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, пропустив гол на 90+2-й минуте матча с «Брайтоном»

«Ливерпуль» в гостях проиграл «Брайтону» в 1/16 финала Кубка Англии — 1:2.

В составе мерсисайдцев забил Харви Элиотт. «Чайки» ответили результативным ударом Льюиса Данка.

Победный гол на 90+2-й минуте забил полузащитник хозяев Каору Митома.

В этом сезоне «Брайтон» ни разу не проиграл «Ливерпулю» в АПЛ — ничья (3:3) в гостях и победа (3:0) дома.

Соперник команды Роберто Де Дзерби по следующему раунду определится после жеребьевки.