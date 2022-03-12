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Сегодня, 17:24

«Ливерпуль» в гостях победил «Брайтон»

Иван Шитик
Корреспондент
12 марта. «Брайтон» — «Ливерпуль» — 0:2.
Фото ФК «Ливерпуль».

«Ливерпуль» переиграл «Брайтон» в матче 29-го тура чемпионата Англии. «Красные» переиграли соперника на выезде со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл защитник Луис Диас. Во второй половине преимущество «Ливерпуля» укрепил нападающий Мо Салах.

«Ливерпуль» продлил свою победную серию и с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда на три балла отстает от «Манчестер Сити», обе команды провели по 28 игр.

«Брайтон» потерпел пятое поражение подряд. «Чайки» остались пока на 13-й строчке (33 очка).

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
12 мар, 15:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
0:2
Ливерпуль
Голы
Диас, 19 (0:1), Салах, 61 (0:2)
Брайтон & Хоув
Санчес Лемпти Данк Велтман Кукурелья Биссума (Уэлбек, 66) Макаллистер Альсате (Лаллана, 46, Гросс, 53) Марч Мопей Троссар
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Кейта (Тиагу Алькантара, 65) Хендерсон (Милнер, 86) Диас Мане Салах (Диогу Жота, 65)
Предупреждения
Биссума 55’, Макаллистер 75’, Мопей 81’  -  Фабинью 84’
Судьи
Дин (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
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38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 - : -
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 - : -
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 - : -
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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