«Ливерпуль» в гостях победил «Брайтон»

«Ливерпуль» переиграл «Брайтон» в матче 29-го тура чемпионата Англии. «Красные» переиграли соперника на выезде со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл защитник Луис Диас. Во второй половине преимущество «Ливерпуля» укрепил нападающий Мо Салах.

«Ливерпуль» продлил свою победную серию и с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда на три балла отстает от «Манчестер Сити», обе команды провели по 28 игр.

«Брайтон» потерпел пятое поражение подряд. «Чайки» остались пока на 13-й строчке (33 очка).