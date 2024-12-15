«Кристал Пэлас» победил «Брайтон»

«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 16-го тура АПЛ — 3:1.

У гостей голы забили Трево Чалоба и Исмаила Сарр, на счету которого дубль. Автогол на счету защитника «орлов» Марка Гехи.

«Кристал Пэлас» набрал 16 очков и занимает 15-е место в таблице АПЛ. «Брайтон» увеличил серию без побед в чемпионате до 4 матчей — 2 поражения и 2 ничьих. «Чайки» с 24 очками занимают 9-ю строчку.