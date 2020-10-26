«Брайтон» и «Вест Бромвич» сыграли вничью, «дрозды» продлили безвыигрышную серию

«Брайтон» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:1. «Дрозды» еще ни разу не выиграли в нынешнем сезоне: 3 ничьи, 3 поражения.

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6-й тур

«Брайтон» — «Вест Бромвич» — 1:1 (1:0)

Голы: Ливермор, 40 — в свои ворота (1:0). Грант, 83 (1:1).

«Брайтон»: Райан, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти, Лаллана (Гросс, 61), Марч (Макаллистер, 70), Биссума, Мопей, Троссар (Альсате, 79).

«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Ливермор (Робинсон, 63), Кровинович, Галлахер, Перейра, Грант (Филлипс, 84), Диангана (Эдвардс, 63).

Предупреждения: Лемпти, 42. Уэбстер, 77.

Судья: Мосс.

26 октября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».