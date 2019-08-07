"Брайтон" и "Норвич" хотят арендовать Дринкоутера

"Челси" готов отдать полузащитника Дэнни Дринкуотера в аренду. На 29-летнего англичанина претендуют "Бернли" и "Норвич", сообщает London Evening Standard.

"Челси" приобрел хавбека у "Лестера" в 2017 году за 35 миллионов фунтов стерлингов и предложил ему зарплату около 100 тысяч фунтов в неделю. Однако полузащитник так и не смог завоевать твердого места в составе "синих".

В прошедшем сезоне Дринкуотер сыграл только в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити". После той встречи главный тренер "Челси" Маурицио Сарри больше не ставил англичанина в основном составе, а зимой он получил травму и выбыл на три месяца.