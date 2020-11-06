«Брайтон» и «Бернли» сыграли вничью в стартовом матче 8-го тура АПЛ
В стартовом матче 8-го тура английской премьер-лиги «Брайтон» принимал «Бернли». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Бернли» набрал только второе очко в сезоне — на счету команды две ничьи и ни одной победы. «Брайтон» тоже идет рядом с зоной вылета — у команды 6 очков.
8-й тур
«Брайтон & Хоув» — «Бернли» — 0:0
«Брайтон & Хоув»: Райан, Фелтман (Джаханбахш, 83), Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти, Гросс, Лаллана, Биссума, Уэлбек (Конноли, 86), Мопей.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Брэйди, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Выдра, 84), Барнс (Родригес, 70), Макнейл.
Предупреждение: Биссума, 87.
Судья: Дин (Англия).
6 ноября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/