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«Брайтон» и «Бернли» сыграли вничью в стартовом матче 8-го тура АПЛ

22:22
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В стартовом матче 8-го тура английской премьер-лиги «Брайтон» принимал «Бернли». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Бернли» набрал только второе очко в сезоне — на счету команды две ничьи и ни одной победы. «Брайтон» тоже идет рядом с зоной вылета — у команды 6 очков.

8-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Бернли» — 0:0

«Брайтон & Хоув»: Райан, Фелтман (Джаханбахш, 83), Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти, Гросс, Лаллана, Биссума, Уэлбек (Конноли, 86), Мопей.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Брэйди, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Выдра, 84), Барнс (Родригес, 70), Макнейл.

Предупреждение: Биссума, 87.

Судья: Дин (Англия).

6 ноября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

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