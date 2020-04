«Брайтон» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала ePL Invitational по FIFA 20

На турнире по FIFA 20 ePL Invitational, в котором участвуют команды английской премьер-лиги, стартовали матчи первого раунда.

В первом матче турнира «Брайтон», за который играл Нил Мопе, победил «Астон Виллу» Джона Макгинна — 6:1. Во второй игре «Арсенал», который представляет фронтмен группы You Me at Six и болельщик команды Джош Франчески, победил «Уотфорд» (4:3), за который играл полузащитник команды Натаниэль Чалоба.

В 1/8 финала «Арсенал» сыграет с победителем пары «Бернли» — «Вест Хэм», а «Брайтон» — с лучшим в противостоянии «Борнмут» — «Саутгемптон».