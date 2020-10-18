«Брайтон» хочет подписать Уэлбека
Нападающий Дэнни Уэлбек может продолжить карьеру в «Брайтоне», сообщает Goal.com.
По информации источника, «чайки» хотят подписать 29-летнего англичанина, который в данный момент является свободным агентом.
Предыдущим клубом форварда был «Уотфорд», за который игрок выступал в сезоне-2019/20. На счету Уэлбека 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах за «шершней». В октябре клуб объявил о расторжении контракта с «Уотфордом».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.