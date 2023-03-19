«Брайтон» разгромил «Гримсби Таун» в четвертьфинале Кубка Англии

«Брайтон» одержал разгромную победу над «Гримсби» в 1/4 финала Кубка Англии — 5:0.

Дублем в составе «чаек» отметился Эван Фергюсон. По голу на свой счет записали Дениз Ундав, Солли Марч и Каору Митома.

«Гримсби Таун» — первая команда четвертого по силе дивизиона, вышедшая в четвертьфинал Кубка Англии со времен «Кембридж Юнайтед», который доходил до этой стадии турнира в 1990-м году.