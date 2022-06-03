«Брайтон» готов предложить новый контракт Уэлбеку

«Брайтон» готов предложить новый контракт нападающему Дэнни Уэлбеку, сообщает The Athletic.

У 31-летнего англичанина подходит к концу прежнее соглашение. Клуб готов дать ему новый краткосрочный контракт.

В прошедшем сезоне Уэлбек провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что Уэлбк является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Также он успел поиграть за «Арсенал».