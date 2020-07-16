«Брайтон» лидирует в борьбе за полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану, сообщает Goal.com со ссылкой на Football Insider.

32-летний англичанин покинет «Ливерпуль» этим летом на правах свободного агента. По информации источника, на него претендуют «Лестер» и «Саутгемптон», но «Брайтон» считается главным кандидатом на заключение контракта с хавбеком.

В сезоне-2019/20 Лаллана провел за «Ливерпуль» 22 матча, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.