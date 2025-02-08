«Брайтон» встретится с «Челси» в матче 1/16 финала Кубка Англии в субботу, 8 февраля. Игра состоится на стадионе «Фалмер» в Брайтоне (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Кубок Англии. 1/16 финала.

08 февраля 2025, 23:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)

Следить за ключевыми событиями встречи «Брайтон» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Англии стартовал 2 ноября 2024 года и завершится 17 мая 2025-го.

В 1/32 финала турнира «Брайтон» уверенно победил «Норвич» со счетом 4:0, «Челси» был сильнее «Моркамба» — 5:0.