«Челси» проиграл «Брайтону» в четвертом раунде Кубка Англии

«Брайтон» дома обыграл «Челси» в матче четвертого раунда Кубка Англии — 2:1.

На 5-й минуте встречи голкипер хозяев Барт Вербрюгген забил гол в свои ворота. На 12-й минуте нападающий «чаек» Жоржиньо Рюттер сравнял счет, а на 57-й минуте отличился форвард «Брайтона» Каори Митома, чей мяч стал победным.

«Брайтон» стал 11-м участником пятого раунда Кубка Англии из 16. Ранее в эту стадию вышли «Манчестер Юнайтед», «Милуолл», «Манчестер Сити», «Ипсвич», «Борнмут», «Престон», «Бернли», «Кардифф», «Фулхэм» и «Ньюкасл».

Остальные участники следующей стадии турнира определятся в матчах «Блэкберн» — «Вулверхэмптон», «Плимут» — «Ливерпуль», «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» (все три — 9 февраля), «Донкастер» — «Кристал Пэлас» (10 февраля) и «Эксетер» — «Ноттингем Форест» (11 февраля).

Жеребьевка пятого раунда Кубка Англии состоится в понедельник, 10 февраля.