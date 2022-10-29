«Челси» Поттера разгромно проиграл «Брайтону». Это первый матч тренера против своего бывшего клуба
«Челси» в гостях проиграл «Брайтону» в матче 14-го тура АПЛ — 1:4.
В составе хозяев отметились Лео Троссард и Пасклаь Гросс. Остальные голы были забиты игроками «Челси» в свои ворота.
У «синих» гол на счету Кая Хаверца.
Для наставника лондонцев Грэма Поттера это первый матч против бывшего клуба. Наставник перешел из «Брайтона» в сентябре этого года.
«Челси» покинул топ-4 турнирной таблицы АПЛ (5-я строчка и 21 очко). «Брайтон» с 18 очками — на 7-м месте.
«Кристал Пэлас» дома минимально обыграл «Саутгемптон» — 1:0. Гол на счету Одсона Эдуара.
Хозяева с 16 очками поднялись на 10-е место. «Саутгемптон» с 12 очками — на 16-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|
2
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|
5
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
6
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|
8
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
9
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
10
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
11
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|
12
|Вест Хэм
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|
13
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|
14
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
15
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|
16
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
17
|Лестер
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|
18
|Лидс
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|
20
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|29.10
|14:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 1
|29.10
|17:00
|
Борнмут – Тоттенхэм
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Челси
|- : -
|29.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|1 : 0
|29.10
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|29.10
|19:30
|
Фулхэм – Эвертон
|- : -
|29.10
|21:45
|
Ливерпуль – Лидс
|- : -
|30.10
|17:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|30.10
|19:15
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|10
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|12
|1
|1