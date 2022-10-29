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Сегодня, 18:55

«Челси» Поттера разгромно проиграл «Брайтону». Это первый матч тренера против своего бывшего клуба

«Брайтон» разгромил «Челси» Поттера
Руслан Минаев
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Грэм Поттер.
Фото Reuters

«Челси» в гостях проиграл «Брайтону» в матче 14-го тура АПЛ — 1:4.

В составе хозяев отметились Лео Троссард и Пасклаь Гросс. Остальные голы были забиты игроками «Челси» в свои ворота.

У «синих» гол на счету Кая Хаверца.

Для наставника лондонцев Грэма Поттера это первый матч против бывшего клуба. Наставник перешел из «Брайтона» в сентябре этого года.

«Челси» покинул топ-4 турнирной таблицы АПЛ (5-я строчка и 21 очко). «Брайтон» с 18 очками — на 7-м месте.

«Кристал Пэлас» дома минимально обыграл «Саутгемптон» — 1:0. Гол на счету Одсона Эдуара.

Хозяева с 16 очками поднялись на 10-е место. «Саутгемптон» с 12 очками — на 16-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
4:1
Челси
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:0
Саутгемптон

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22%

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ТБ 3

17%

2.00
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
ФК Саутгемптон
ФК Челси
Грэм Поттер
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Челси» проигрывает «Брайтону» 0:3 после первого тайма. Команда Поттера забила два автогола

Гол Бентанкура на 90+2-й минуте принес «Тоттенхэму» победу над «Борнмутом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
2
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
9
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
10
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
11
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
12
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
13
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
14
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
15
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
17
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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38 тур
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 1
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 2 : 3
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 1 : 0
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 - : -
29.10 21:45
Ливерпуль – Лидс
 - : -
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
30.10 19:15
МЮ – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
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Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
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