«Астон Вилла» на выезде переиграла «Брайтон», команды забили 7 голов

«Астон Вилла» выиграла у «Брайтона» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 4:3. Игра прошла на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

В первом тайме команды обменялись двумя голами. В начале второй половины Амаду Онана вывел гостей вперед, а на 78-й минуте нападающий Доньелл Мален увеличил преимущество бирмингемцев. В концовке встречи защитник хозяев Ян Паул ван Хекке сократил отставание до минимума и установил окончательный счет.

«Астон Вилла» набрала 27 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» опустился на 7-ю строчку — 22 очка.