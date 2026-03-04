«Брайтон» и «Арсенал» сыграют в чемпионате Англии 4 марта

«Брайтон» и «Арсенал» сыграют в 29-м туре чемпионата Англии в среду, 4 марта. Начало матча на стадионе «Фалмер Стэдиум» в Брайтоне (Англия) — в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Брайтон» — «Арсенал» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.

04 марта, 22:30. Фалмер Стэдиум (Брайтон)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В чемпионате Англии-2025/26 «Брайтон» набрал 37 очков и занимает 12-е место в таблице, а «Арсенал» с 64 очками идет первым.