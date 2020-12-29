Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Брайтоном»
«Брайтон» дома проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии. Единственный гол в этой встрече забил форвард Александр Ляказетт на 66-й минуте игры.
Для команды Микеля Артеты эта победа стала второй подряд. Ранее лондонцы обыграли «Челси» (3:1).
«Арсенал» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» — 17-я строчка и 13 баллов.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
16-й тур
«Брайтон» — «Арсенал» — 0:1 (0:0)
Гол: Ляказетт, 66.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Бернарду, Уэбстер, Гросс, Преппер (Марч, 68), Биссума, Макаллистер (Мопей, 67), Джаханбахш (Троссар, 75).
«Арсенал»: Лено, Мари, Бельерин, Тирни, Холдинг, Джака, Эль-Нени, Смит-Роу (Мэйтланд-Найлс, 89), Сака (Себальос, 81), Обамеянг, Мартинелли (Ляказетт, 66).
Предупреждения: Данк, 59. Джаханбахш, 65.
Судья: Поусон.
29 декабря. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
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