Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Брайтоном»

«Брайтон» дома проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии. Единственный гол в этой встрече забил форвард Александр Ляказетт на 66-й минуте игры.

Для команды Микеля Артеты эта победа стала второй подряд. Ранее лондонцы обыграли «Челси» (3:1).

«Арсенал» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» — 17-я строчка и 13 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

«Брайтон» — «Арсенал» — 0:1 (0:0)

Гол: Ляказетт, 66.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Бернарду, Уэбстер, Гросс, Преппер (Марч, 68), Биссума, Макаллистер (Мопей, 67), Джаханбахш (Троссар, 75).

«Арсенал»: Лено, Мари, Бельерин, Тирни, Холдинг, Джака, Эль-Нени, Смит-Роу (Мэйтланд-Найлс, 89), Сака (Себальос, 81), Обамеянг, Мартинелли (Ляказетт, 66).

Предупреждения: Данк, 59. Джаханбахш, 65.

Судья: Поусон.

29 декабря. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».