Брайан Робсон: "Сульшер заслужил остаться в "МЮ"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон поддержал решение руководства заключить полноценный контракт с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером. Норвежец принял "МЮ" по ходу нынешнего сезона, 28 марта клуб заключил с ним трехлетний контракт.

- После того, как Уле Гуннар возглавил команду, фанаты действительно наслаждаются футболом, который демонстрирует команда, - цитирует Daily Express Робсона. - Уле принес команде радость и свободу игры.

Думаю, Уле проделал отличную работу, он заслуживает шанса продолжать работать с клубом и играть в тот тип футбола, в который команда играет.